Selecionador húngaro confirma Kerkez "a caminho" do Benfica

O selecionador na Hungria confirma que Milos Kerkez, lateral-esquerdo do AZ Alkmaar, está a caminho do Benfica.

Questionado, em entrevista ao portal italiano "Calciomercato", se aconselharia algum jovem internacional húngaro a clubes da Serie A, Marco Rossi revela o provável destino do defesa de 19 anos.

"Ultimamente, os olheiros vêm [à Hungria] com cada vez maior frequência. Alguns rapazes nascidos depois de 2000 estão a entrar na seleção. Se tivesse de dizer alguns nomes, diria, acima de tudo, o de Milos Kerkez, que está a caminho do Benfica", revela o técnico italiano.

Rossi também destaca o ponta de lança Andras Nemeth, de 20 anos, do Hamburgo, e o médio Krisztián Lisztes, de 18, do Ferencváros (e filho do antigo internacional húngaro com o mesmo nome).

Milos Kerkez, internacional húngaro de nacionalidade sérvia, é o dono da lateral-esquerda do AZ Alkmaar. Esta época, somou cinco golos e seis assistências em 52 jogos. É a alternativa encontrada pelo Benfica para o lugar de Álex Grimaldo, que ruma ao Bayer Leverkusen.