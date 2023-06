Cher Ndour de saída do Benfica

Cher Ndour não vai continuar no Benfica. De acordo com a imprensa desportiva, o jogador não chegou a acordo para a renovação do contrato que termina esta temporada.

Há alguns meses que o Benfica tenta acertar o prolongamento do contrato com o médio italiano de 18 anos, mas sem sucesso.

Ndour está no Mundial de sub-20, em representação da Itália, depois de uma época em que foi um dos jogadores influentes da equipa B e em que se juntou, várias vezes, aos trabalhos da equipa principal.

O jovem médio é campeão nacional, uma vez que foi utilizado nos últimos minutos do jogo com o Vitória de Guimarães. Ndour esteve presente em vários jogos da Liga dos Campeões, mas nunca saiu do banco.

Depois de três temporadas no Benfica, de onde chegou proveniente da Atalanta, Ndour poderá regressar ao seu país, onde tem vários interessados, entre os quais a Salernitana, de Paulo Sousa. No entanto, a imprensa há muito que dá conta do interesse de clubes de outra dimensão, não só de Itália, mas também de outros países, como os franceses do PSG.

Esta temporada, o médio de 18 anos fez um jogo pela equipa principal do Benfica, 30 pela equipa B, quatro pelos juniores e esteve na conquista da Finalíssima Intercontinental de sub-20. Ndour fez parte do plantel do Benfica campeão da Youth League, na temporada passada.