"Conquistamos o título pelo Benfica, contra ninguém". Campeão recebido na Câmara de Lisboa

O Benfica foi recebido, esta tarde, por Carlos Moedas na Câmara Municipal de Lisboa após a conquista do 38.º título de campeão nacional, mas já com o pensamento no bicampeonato.

Rui Costa, presidente do Benfica, deixa a promessa para a próxima temporada: "Senhor Presidente da Câmara de Lisboa, fica já a promessa de que tudo faremos para voltarmos na próxima temporada".

O dirigente encarnado tomou a palavra no salão nobre dos Paços do Concelho e com dedicatória a Fernando Chalana, lenda do clube que faleceu no verão passado.

"Aos que apoiam nas bancadas e aos muitos milhões que sofrem em casa. Uma dedicatória especial: Fernando Chalana. Meu amigo, meu ídolo, ídolo de todos nós, este título também é teu e também é para ti", atira.