Schmidt. Tomás Araújo e Tiago Gouveia vão regressar ao Benfica

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, confirma à Renascença que Tomás Araújo e Tiago Gouveia vão regressar ao plantel dos encarnados na próxima temporada.

Numa conferência de imprensa aberta, no Seixal, Schmidt mantém os pés no chão, apesar da vitória no campeonato, recomenda humildade e não garante hegemonia dos encarnados.

“Fomos campeões este ano, foi perfeito, mas não quer dizer que o façamos para o ano. No início da época vamos ter zero pontos. Estes 87 desaparecem. Vamos precisar de talvez 85 ou 90 para sermos campeões novamente. Não é por termos vencido agora que de repente, e facilmente, venceremos títulos. É um grande desafio. Não recebemos bónus de pontos pelo título, começamos todos do zero. Sou muito humilde e sei o quão difícil será.”, reforça.

Já sobre jogadores, que estiveram cedidos, o técnico alemão elogia Tomás Araújo e Tiago Gouveia.

“Tomás Araújo esteve connosco na pré-temporada. Tomámos algumas decisões, e uma delas foi que o Tomás não iria conseguir tantos minutos. Foi emprestado. Acho que tanto ele como o Tiago Gouveia estiveram bem. Começaram connosco e agora vão ter oportunidade de mostrar o seu valor", disse à Renascença.

