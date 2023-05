​Schmidt espera que Otamendi e Gonçalo Ramos continuem no Benfica

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, espera que o capitão Otamendi renove contrato com os encarnados e que o avançado Gonçalo Ramos faça, pelo menos, mais uma época na Luz.



Schmidt deu uma conferência de imprensa no Seixal no dia seguinte à vitória do campeonato e falou sobre dois jogadores.

“Otamendi foi um grande capitão, com muita experiência. Foi campeão do Mundo e campeão em Portugal. No entanto, João Mário, Grimaldo e Rafa também são líderes do balneário. No plantel temos um bom mix na equipa com jovens e experientes. Em relação ao Otamendi espero que fique, estamos a fazer tudo para que fique. O contrato acaba, mas, se me perguntam, espero que fique”.

Também em relação ao avançado Gonçalo Ramos, o técnico alemão espera que ele se mantenha. Fez uma época "excelente" e "não há muitos avançados como ele no mercado". "Gostaria que ele ficasse mais uma temporada".

[em atualização]