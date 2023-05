Draxler: "Peço desculpa aos adeptos porque não consegui fazer mais"

Julian Draxler, avançado do Benfica, lamenta as lesões que o afastaram dos relvados durante a maior parte da época. Em declarações à BTV, o internacional alemão pede mesmo desculpa aos adeptos encarnados.

"Estou muito feliz com a experiência, agradeço a todos no Benfica, quero pedir desculpa aos adeptos porque não consegui fazer mais pelo clube por causa das lesões. Mas todos podem estar muito orgulhosos do vosso clube. Eu amo o Benfica, serei adepto para sempre, foi pouco tempo, mas é um clube fantástico", atira.

O alemão está emprestado pelo PSG e não deverá continuar no clube na próxima temporada. Em 18 partidas disputadas, apontou dois golos, frente ao Marítimo e Estrela da Amadora. Está fora das opções desde fevereiro devido a lesão.

Ao longo da carreira, Draxler jogou no Schalke 04, Wolfsburgo e Paris Saint-Germain, para além de ter sido campeão do Mundo com a seleção da Alemanha.

"É incrível, já ganhei alguns campeonatos, mas este é diferente. Ansioso para ir para o Marquês, já me falaram disso, mas quero ver com os meus olhos", termina.