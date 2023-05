Assobiado pelos adeptos, Grimaldo marca e emociona-se na despedida do Benfica

Álex Grimaldo marcou no último jogo com a camisola do Benfica. O lateral espanhol emocionou-se nos festejos, apesar de ter sido associado pelos adeptos no Estádio da Luz.

O espanhol de 27 anos já foi anunciado como reforço do Bayer Leverkusen para a próxima época. Grimaldo deixa o clube a custo zero, mas teve um último momento de despedida no Estádio da Luz.

Grimaldo assumiu a cobrança do penálti no jogo título frente ao Santa Clara, na segunda parte, apesar do descontentamento dos adeptos no Estádio da Luz, que inicialmente assobiaram o espanhol.

O defesa marcou, tirou a camisola, beijou o símbolo e emocionou-se com o momento. Nessa altura, foi aplaudido pelas bancadas.

O lateral esteve sete temporadas e meia ao serviço do Benfica. Marcou 27 golos e registou 61 assistências em 303 jogos disputados pelas águias. Venceu um total de nove títulos: quatro campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira.