Arbitragem sem influência nos jogos do título

A arbitragem não teve influência nos jogos do título, o Benfica 3-0 Santa Clara e o FC Porto 3-0 Vitória de Guimarães, segundo o videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira.

Rui Costa esteve "absolutamente tranquilo" na Luz e todos os golos foram legais, num jogo "simples", realça o especialista.

"Aos 56 minutos, passou a Rui Costa uma mão evidente na área do Santa Clara. Boa intervenção do VAR ao assinalar penálti", refere.

Já Artur Soares Dias teve "bastante trabalho" no Dragão, a começar pela expulsão de Tomás Handel, do Vitória, logo ao segundo minuto de jogo.

"Mesmo que sem intenção, Handel torceu completamente o tornozelo de Uribe. Bem expulsado, este lance podia entrar nos compêndios sobre decisões corretas em jogos importantes", assinala.

Mais tarde, o Porto pediu uma mão de Maga na área do Vitória, mas "o braço estava completamente encostado ao corpo", pelo que foi uma "boa decisão" de Soares Dias.

"Aos 67 minutos, sobre a linha de golo, um jogador do Santa Clara joga a bola com o ombro. Toda a gente ficou parada, à espera do pontapé de penálti, e Artur Soares Dias mandou seguir. As repetições mostraram que tinha razão", elogia.

Os dois jogos tiveram 28 faltas, cada. No Dragão, oito amarelos e um vermelho. Na Luz, apenas dois amarelos. "E tudo correto, tanto num jogo como no outro", sublinha Paulo Pereira.

O VAR Bola Branca atribui Nota 4 a Artur Soares Dias e Rui Costa.