Roger Schmidt: "Acho que merecemos ser campeões"

O treinador do Benfica espera festejar o título de campeão nacional no sábado, depois do jogo com o Santa Clara, e considera que será um troféu merecido para a sua equipa. "Acho que merecemos ser campeões, mas merecer não é conquistar, temos de o concretizar, não é automático". Roger Schmidt é pragmático nessa avaliação e considera que "a equipa que termina qualquer campeonato na frente é porque merece". Se é a melhor equipa, ou não, isso fica para "os media julgar". A grande vantagem dos encarnados, à entrada para a última jornada, é depender de si para atingir o objetivo e o técnico alemão amplifica esse dado: "Amanhã [sábado] é o último jogo e sabemos que se ganharmos somos campeões". É natural, considera, que há "algum nervosismo", mas a equipa, assegura, "está preparada". "Há sempre pressão no futebol e é bom sentir algum nervosismo antes destes jogos. Já jogámos Liga dos Campeões, sob pressão, e já mostrámos que conseguimos estar focados no jogo. Os jogadores já mostraram que são resistentes a estes momentos", refere.

"Santa Clara não tem nada a perder" O Benfica terá pela frente o Santa Clara, já despromovido à II Liga, mas o desempenho recente dos açorianos é exemplo de uma equipa que quer deixar uma boa imagem final e na Luz ninguém espera um adversário fácil de ultrapassar. "O Santa Clara não tem nada a perder. Eles não estão a jogar como uma equipa despromovida, estão a jogar bom futebol, intenso. Estamos preparados e sabemos da nossa situação. Já mostrámos uma ótima atitude esta época e estou 100% certo de que todos estarão focados no jogo. A decisão é para resolver em campo, entre o primeiro e último apito do árbitro. Nada mais nos interessa. Estamos prontos", diz Schmidt. Se vencer o Santa Clara, o Benfica é campeão nacional pela 38.ª vez. Caso empate com os açorianos, a equipa lisboeta precisa que o Porto não vença o Vitória de Guimarães, no outro jogo do título, por uma diferença de, pelo menos, 11 golos. Em causa, neste cenário, estará a diferença de golos de cada uma das equipas, como critério de desempate. O Benfica será sempre campeão, independentemente do resultado com o Santa Clara, se o Porto não vencer o Vitória.