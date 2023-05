Pressão existe, mas não deverá evitar viagem de mota de Eliseu até ao Marquês

"O que passa na cabeça de um jogador é: venha o jogo o mais rapidamente possível. Depois acaba-se a ansiedade e só queremos que a bola entre na baliza para festejarmos com os adeptos. Existe sempre um pouco de pressão, já fui também para a última jornada para decidir o campeonato. Mas, neste caso, o Benfica tem praticamente o título na mão", remata Eliseu.

"Confiantes temos de estar sempre. É um jogo decisivo, praticamente o jogo do campeonato e o Benfica tem muito a perder mas também tem muito a ganhar. E tem de fazer o que tem feito: ganhar. Mas a bola é redonda e às vezes há coisas que não estamos à espera. Mas ainda bem que o Benfica só depende de si para conquistar o tão desejado 38", começa por adiantar.

Em declarações a Bola Branca antes do jogo de sábado na Luz, frente ao Santa Clara, o antigo lateral diz-se "confiante" em relação à conquista do 38.º título de campeão nacional.

Eliseu, tricampeão pelo Benfica, admite alguma pressão para as águias, em vésperas da decisão do campeonato, mas acredita que o título "está praticamente na mão".

A "moto" do título

O Benfica chega à última jornada na liderança do campeonato, com mais dois pontos que o FC Porto, podendo festejar em casa no sábado à noite.

Para trás ficou uma passagem falhada aos "quartos" da Liga dos Campeões, bem como as eliminações nas taças nacionais. Trata-se, todavia, de uma temporada que pode ser "muito positiva".

"Época perfeita? Isso seria ganhar o campeonato e, por exemplo, a Taça de Portugal. Mas foi uma época muito positiva, com muitos jogadores e treinador novos", destaca o ex-jogador, de 39 anos, a quem têm chegado muito pedidos, confessa, para se juntar aos adeptos no próximo fim de semana, caso os encarnados sejam campeões.

Em Bola Branca, Eliseu admite que pode estar na Luz e no Marquês de Pombal, acompanhado da já famosa 'moto' do tetracampeonato.

"Toda a gente pede para que participe na festa. Vamos ver, se estarei lá. Na Luz e no Marquês. [E vai como?] Se calhar vou de moto (risos)", finaliza.