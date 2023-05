João Tralhão. Guedes voltará "com mais fome de sucesso"

Gonçalo Guedes vai voltar aos relvados "com mais fome de sucesso", após nova lesão no joelho esquerdo, garante João Tralhão.

Em entrevista a Bola Branca, o treinador do extremo internacional português nas camadas jovens do Benfica admite que esta lesão, que obriga a nova intervenção cirúrgica, "não vinha nada a calhar".



"Nem para ele, nem para o Benfica. O Gonçalo fez uma aposta de voltar ao futebol português para jogar. E não é um bom ‘timing’ para acontecer [esta nova lesão]", reconhece João Tralhão.

Ao mesmo tempo, o antigo treinador de Guedes deixa uma garantia:



"Conheço-o bem, conheço a sua mentalidade e carácter. Vai centrar-se em recuperar o mais depressa possível, em bater o recorde de recuperação, e voltará com mais fome de ter sucesso. É incómodo, sobretudo para ele, mas vai encarar este período de recuperação como um período de grande foco. E quando voltar, voltará com mais fome de sucesso. Para ser decisivo. Também na selecção."

Guedes é carta fora do baralho para o jogo do título, a receção do Benfica ao Santa Clara, no sábado. O extremo, de 26 anos, está emprestado pelo Wolverhampton, pelo que pode ter feito o último jogo no clube frente ao Sporting. Contudo, há hipótese de continuar na Luz na próxima época.