Gonçalo Guedes volta a lesionar-se no joelho e vai ser operado

O internacional português Gonçalo Guedes vai ser operado ao joelho esquerdo, segundo anunciou o Benfica numa nota oficial.

O avançado foi suplente utilizado no dérbi com o Sporting, em Alvalade, terminou o jogo com queixas físicas e foi agora diagnosticada uma lesão na cartilagem no joelho.



É a segunda vez que Gonçalo Guedes vai ser operado ao mesmo joelho esta época. Em março, o avançado também teve de parar durante cerca de seis semanas.

Assim sendo, Guedes é carta fora do baralho para o jogo do título, no próximo sábado, frente ao Santa Clara.

O extremo está emprestado pelo Wolverhampton e poderá, nesse sentido, ter feito o último jogo no clube. Há, no entanto, a possibilidade do avançado continuar no clube na próxima temporada. Gonçalo Guedes, de 26 anos, foi reforço de inverno do Benfica. Somou dois golos e uma assistência em 15 jogos disputados.