Bilhetes para o Benfica-Santa Clara "temporariamente esgotados"

O Benfica anunciou ao início da tarde desta terça-feira que os bilhetes para o jogo do título, com o Santa Clara, se encontram “temporariamente esgotados”.

Depois das longas filas que esta manhã se formaram junto ao Estádio da Luz, aos sócios do Benfica que ainda não têm bilhete para o jogo da última jornada resta a esperança de adquirir o ingresso a algum associado com Red Pass (lugar cativo) que não queira ou não possa deslocar-se ao Estádio da Luz.

Aos sócios com Red Pass é permitida a possibilidade de venda do respetivo lugar. Os bilhetes que forem facultados por esta via estarão disponíveis exclusivamente para sócios, nos locais de venda oficiais do clube, a partir das 10h00 da próxima quinta-feira.



O Benfica recebe o Santa Clara, em jogo da última jornada do campeonato, às 18h00 de sábado. Os encarnados estão na frente da I Liga, com dois pontos de vantagem sobre o FC Porto, 2.º classificado. Se vencer o Santa Clara, o Benfica sagra-se campeão nacional. Caso empate, o Benfica só não é campeão se o Porto vencer o Vitória de Guimarães, também para a última jornada, por, pelo menos, 11 golos de diferença.

Se o FC Porto não vencer, o Benfica é campeão independentemente do resultado que registar com o Santa Clara. Os jogos do titulo, marcados para as 18h00 de sábado, têm acompanhamento integral na Renascença e em rr.sapo.pt.