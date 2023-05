António Veloso: "Benfica não vai deixar de vencer para fazer a festa"

Festejar na Luz, perante os adeptos, é uma oportunidade que António Veloso acredita que o Benfica não vai desperdiçar. "Tudo pode acontecer, mas olhando para o que o Benfica tem feito, o Benfica será o campeão nacional. Não vai deixar de vencer para fazer festa" e alcançar o tão desejado 38º título, observa o ex-jogador dos benfiquistas.

Em declarações a Bola Branca, o antigo capitão vaticina um sábado de coroação do "Benfica como campeão". O ex-jogador considera que o título será merecido, porque se trata de uma equipa que "tem feito um campeonato extraordinário". Uma equipa que contou com a "ajuda do treinador, que é excelente", refere.

Veloso garante sentir um orgulho "sempre que o Benfica ganha" e ficar "com azia", quando o resultado final não é o desejado. Esperançado num sábado com "final feliz", o antigo defesa lembra que normalmente "no último jogo o adversário nunca facilita". Confia, no entanto, que a equipa encarnada não "vai deixar de lutar" pelo objetivo.