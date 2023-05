Benfica fecha campeonato com triunfo apertado na despedida de Cloé?

A equipa feminina do Benfica, já tricampeã nacional de futebol, fechou o campeonato com uma vitória difícil (2-1) diante do Amora, último classificado.

Com uma equipa “alternativa”, incluindo várias jovens habitualmente utilizadas na equipa B, as encarnadas até sofreram o primeiro golo da partida, apontado por Carlota Cristo (ex-jogadora do Benfica) aos 61 minutos.

No entanto, as comandadas de Filipa Patão ainda foram a tempo de dar a volta ao ressoltado, com tentos de Cloé Lacasse e Nycole, este já nos descontos.

Nota para a avançada canadiana que, depois de ter recebido o prémio de melhor jogadora do campeonato, fechou a temporada como a melhor marcadora (22 golos só na liga, 35 no total da época).No final da partida várias colegas choraram ao cumprimentar a avançada canadiana, de 29 anos, numa altura em que se fala insistentemente da sua saída para o Arsenal.

A equipa da Luz fechou o campeonato com 21 vitórias em 22 jogos. A única derrota foi, em casa, contra o Sporting (2-1), com 99 golos marcados e sete sofridos.

O Sporting terminou em segundo, com 54 pontos, e o Sp. Braga em terceiro, com 51.

O Amora desce à segunda divisão. Marítimo e Ouriense vão jogar o “play-off” de manutenção.

Nas outras provas, o Benfica também conquistou a Supertaça e a Taça da Liga, caindo para o Famalicão nas meias-finais da Taça de Portugal. As encarnadas chegaram também à fase de grupos da Liga dos Campeões.