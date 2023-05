Otamendi só pensa no futuro depois do fim da temporada

Nicolás Otamendi só vai pensar no seu futuro depois do final da temporada. O capitão do Benfica, de 35 anos, está em final de contrato com as águias, mas só pensará no seu futuro quando a época acabar.

"Estou focado no Benfica, até porque ainda faltam dois jogos para o final da época. Desde que cheguei aqui que tenho procurado conquistar o primeiro título. As épocas anteriores não correram bem, de todo. A partir daí, mais tarde, vamos ver o que acontece", disse, em declarações a uma rádio universitária argentina.

O central voltou a Portugal em 2020/21, quando trocou o Manchester City pelo Benfica no negócio que viu Rúben Dias seguir no sentido oposto.

Desde que regressou à I Liga que Otamendi ainda não conseguiu vencer qualquer título. No entanto, isso pode mudar já este domingo caso o Benfica vença o Sporting.

"Podemos ser campeões já este domingo, vamos tentar ganhar o dérbi para dar uma alegria aos adeptos", disse.

Otamendi sagrou-se campeão do mundo no Qatar esta época e leva mais de 20 troféus conquistados na carreira, como três campeonatos portugueses (ao serviço do FC Porto), duas Premier League, uma Copa América e uma Liga Europa (também nos dragões).

Ao longo da carreira, jogou ao serviço do Vélez Sarsfield, FC Porto, Atlético Mineiro, Valencia, Manchester City e Benfica.