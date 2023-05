Maniche e a luta pelo título. “Benfica tem todas as possibilidades”

Maniche, antigo jogador de Benfica, FC Porto e Sporting, analisa a penúltima jornada da I Liga, com dérbi “difícil” águias e leões e visita quente dos dragões ao minho.

Em Alvalade, uma vitória “seria importante” para a equipa da casa, que ainda luta pelo terceiro lugar, mas ganhar significa um regresso aos títulos para os encarnados. Apesar destes condimentos, Maniche não atribui uma conotação decisiva ao encontro.

“Acredito que o Benfica vai entrar em Alvalade para ganhar, porque não tem muito a perder. Tem o último jogo, em casa, perante os seus adeptos e contra o último classificado. O campeonato pode-se definir já, mas não é um encontro de alto risco, porque ainda tem o último para definir”, diz, a Bola Branca.

Dragões “não atiram a toalha ao chão”

Apesar dos quatro pontos de desvantagem, a duas jornadas do final, o FC Porto “vai jogar até ao final” por revalidar o título de campeão.

Maniche, que representou o emblema azul e branco entre 2002 e 2004, garante que “vestir aquela camisola é garantia de entrar sempre para ganhar”, mas reconhece que “é difícil”.

“É a realidade e não se pode fugir dela. Depende do que o Benfica faça nestes dois jogos e, em Alvalade será um jogo difícil, mas o Santa Clara luta para não descer e o Benfica tem todas as possibilidades de carimbar o título”, admite.

Para o próximo encontro, no sábado, Maniche vê um Famalicão “confortável”, a receber um FC Porto “com obrigação de ganhar”.

Os dragões visitam uma equipa com a manutenção há muito assegurada e com as competições europeias fora do alcance, num jogo condimentado pelo encontro da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, onde Sérgio Conceição trocou palavras acesas com o treinador rival, João Pedro Sousa.

“O FC Porto vai ter um jogo extremamente difícil, até por tudo que aconteceu no Estádio do Dragão. Mas são jogos diferentes e têm de ganhar, para condicionar um pouco aquilo que o Benfica possa fazer no Estádio de Alvalade”, afirma.