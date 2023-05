Valdo: "O Benfica voltou a ser impressionante"

Os últimos resultados e exibições do Benfica sustentam a tese de uma equipa que "voltou a ser impressionante" e que se apresentará em Alvalade, para vencer, e fechar de vez as contas do título.

Valdo, antigo médio das águias, em declarações a Bola Branca, afirma convictamente que a equipa de Roger Schmidt chega "muito forte" ao penúltimo embate da temporada.

Curiosa a abordagem do ex-internacional brasileiro sobre o episódio protagonizado por Grimaldo. A convicção de que não trará "problemas no balneário" e que só mesmo José Mourinho irá tirar proveito deste "erro muito grande do Leverkusen", ao anunciar reforço para a próxima época, já que a Roma vai jogar a 2.ª mão na Alemanha, com uma vantagem de 1-0, rumo à final da Liga Europa.