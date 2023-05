"Surpreendeu-me que o Benfica fosse tão surpreendido" com o anúncio de Grimaldo

No entanto, o comentador e adepto encarnado explica que "estamos habituados a ver capitães de equipa de outra equipa a sair a custo 0, agora o Uribe no fim da época. Faltam duas jornadas e o Porto não está fora de combate e também se soube do Uribe numa altura má".

"Surpreendeu-me que o Benfica fosse tão surpreendido, quase tanto como os adeptos. Um jogador que vai fazer exames médicos, faz acordo com clube, dificilmente isso acaba por não sair. A altura não é boa, o que está mal é ele não ter sido transparente com o Benfica", atira.

Em declarações à Renascença , Jaime Cancella de Abreu lamenta o "timing" escolhido por Grimaldo, antes do jogo do título frente ao Sporting, e a falta de transparência do jogador.

Ao que Bola Branca apurou, Grimaldo já tinha informado toda a estrutura da sua decisão, treinador e presidente incluídos, mas sempre alinhados relativamente ao "timing" do anúncio. O plantel do Benfica está de folga esta segunda-feira, volta na terça-feira aos treinos e, segundo apurámos, apesar da quebra do acordo existente, Grimaldo continuará a trabalhar com o grupo.

Jaime Cancella de Abreu, adepto do Benfica, ficou surpreendido que o clube tivesse sido apanhado de surpresa com o anúncio da transferência de Álex Grimaldo para o Bayer Leverkusen, no final da temporada.

Nesse sentido, e com o caso de Uribe como comparação, Cancella de Abreu tem a certeza que Grimaldo dará tudo o que tem nos últimos dois jogos da temporada: "Não está neste processo com o Leverkusen desde a semana passada e tem mostrado que está cá de corpo e alma".

"Fará os dois jogos de corpo e alma, quer tanto ser campeão como os outros colegas e os adeptos. De certeza que não se vai poupar. Só acho mal que não tenha sido transparente com o Benfica", explica.

Apesar de ter quebrado compromisso, Grimaldo não deverá ser assobiado pelos adeptos do Benfica: "Não acho que os adeptos vão ser hostis com ele. Eu não sou capaz de hostilizar um jogador do Benfica. Acho que os adeptos vão compreender. E depois na Luz será o jogo de despedida, desejavelmente para confirmar o Benfica campeão. O jogo de despedida, de título, não será assobiado", termina.

Grimaldo está em fim de contrato com o Benfica, sai a custo zero, e assina até 2027 pelo Bayer Leverkusen. Os alemães estão no 7.º posto da Bundesliga e nas meias-finais da Liga Europa. Perderam o jogo da 1ª mão, com a Roma de José Mourinho, e voltam a defrontar os italianos na quinta-feira, para o jogo da 2.ª mão.

O Benfica está na frente do campeonato, com quatro pontos de vantagem sobre o FC Porto, quando há dois jogos por disputar. Os encarnados jogam com o Sporting, no próximo domingo, e recebem o Santa Clara, na última jornada da I Liga. O FC Porto desloca-se a Famalicão no sábado e termina a época com o Vitória de Guimarães, no Dragão.