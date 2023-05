Meira e a saída de Grimaldo: “Decisão estranha, num momento desajustado”

Fernando Meira, antigo jogador do Benfica, que em 2002 trocou as águias pelo Estugarda, olha com estranheza para a saída de Grimaldo para o Bayer Leverkusen, com anúncio a uma semana do dérbi com o Sporting e a duas do final do campeonato.

A saída do lateral, em final de contrato com o emblema da Luz, não é surpreendente, mas o “timing” e a escolha de uma equipa que “não é assídua na Liga dos Campeões e que não luta para ser campeã na Alemanha” é algo em que “nem 10% das pessoas acreditariam”.

“O que é certo é que é uma decisão estranha e o timing também é estranho. O título já não deve fugir ao Benfica, mas isto acaba sempre por criar um burburinho e destabilizar um pouco o ambiente no balneário. É algo que entristece, principalmente sendo com um jogador com a importância do Grimaldo”, diz, em Bola Branca.