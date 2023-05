Grimaldo quebrou acordo que tinha com o Benfica

Álex Grimaldo quebrou o acordo que tinha com os dirigentes do Benfica, ao anunciar, a duas jornadas do fim da I Liga, que será jogador do Bayer Leverkusen, a partir da próxima época. Ao que a Renascença apurou, existia o compromisso do jogador de revelar a decisão sobre o seu futuro, só depois das contas do campeonato estarem fechadas.

Em primeiro plano teria de estar sempre presente a luta pela conquista do título, que ainda não está garantido, e só depois o anúncio público da sua saída. Grimaldo agiu à revelia desse acordo e, esta segunda-feira, foi oficializado como reforço do Leverkusen, até 2027.

Uma situação que surpreendeu a direção encarnada, que também foi apanhada de surpresa com as declarações do jogador, que está sob contrato com o Benfica, aos canais de comunicação do Bayer Leverkusen. A saída de Grimaldo, sabe Bola Branca, era um dado praticamente adquirido, após as tentativas de acordo para a renovação terem sido recusadas pelo lateral esquerdo, mas o compromisso do jogador com a equipa nunca esteve em causa.

Ninguém estava à espera desta posição do lateral, em semana de dérbi com o Sporting e sem que o campeonato esteja fechado, apesar da liderança e dos quatro pontos de distância para o FC Porto.

Ao que Bola Branca apurou, Grimaldo já tinha informado toda a estrutura da sua decisão, treinador e presidente incluídos, mas sempre alinhados relativamente ao "timing" do anúncio. O plantel do Benfica está de folga esta segunda-feira, volta na terça-feira aos treinos e, segundo apurámos, apesar da quebra do acordo existente, Grimaldo continuará a trabalhar com o grupo.