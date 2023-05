Grimaldo deixa o Benfica para "jogar numa liga mais competitiva"

Grimaldo troca o Benfica pelo Bayer Leverkusen, para "jogar numa liga mais competitiva do que a portuguesa". Esta é uma das justificações apresentadas pelo lateral esquerdo, em declarações publicadas pelo clube alemão, para explicar as razões que o levaram a assinar pelo atual 7.º classificado da Bundesliga. A presença do compatriota Xabi Alonso, treinador do Leverkusen, foi outro dos argumentos de peso.

"Estou muito feliz por estar aqui, por este novo desafio. Estou certo de que tudo vai correr muito bem e que os próximos anos teremos muitos êxitos. Era uma decisão difícil, mas o Xabi Alonso esteve sempre em contacto comigo e foi uma das razões que me fez tomar esta decisão. Também queria jogar numa liga mais competitiva do que a portuguesa. Ele mostrou muito interesse em mim, apresentou-me o projeto e esse foi um motivo decisivo para eu estar aqui", esclarece o jogador.