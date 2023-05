Grimaldo de saída para o Leverkusen. “De um Rolex para um Casio”

Alex Grimaldo está de saída do Benfica depois de sete anos e meio de águia ao peito. E a mudança está a deixar os adeptos encarnados revoltados. Muitos aproveitaram a publicação do lateral esquerdo no Instagram depois da vitória no Algarve por 5-1 contra o Portimonense para exprimir esse descontentamento.

Entretanto, o jogador já foi apresentado de forma oficial pelo clube alemão.

“Com que então trocas o Benfica pelo Leverkusen? De um rolex para um casio”, lê-se na caixa de comentários da publicação em que Grimaldo, numa alusão à música da cantora colombiana Shakira.

“7 anos de Benfica para saíres a custo 0 para o Bayer?”, pergunta um outro internauta, nos comentários à publicação do lateral-esquerdo na qual este escreveu: “Grande jogo da equipa, estamos a um passo do nosso principal objetivo. @slbenfica”.