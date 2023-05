Domingos Soares de Oliveira: "Benfica tem necessidade de vender todos os anos"

Domingos Soares de Oliveira, administrador executivo da SAD do Benfica, explica que o clube tem necessidade de vender jogadores no próximo verão para compensar os elevados custos com os salários do plantel.

Em declarações à margem da apresentação dos resultados do empréstimo obrigacionista que atingiu os 50 milhões de euros pretendidos, o dirigente encarnado explica que o clube terá de transferir jogadores no verão.

"O Benfica tem necessidade de vender todos os anos. O total de receitas, sem venda de jogadores, não é suficiente para todos os custos que temos. Investimos bastante se queremos pagar salários ao nível europeu. As fontes de receita têm de ser acrescida mais qualquer coisa com as vendas. Isso não é de agora", disse.

No entanto, o dirigente encarnado quer "evitar que seja uma necessidade imperativa". Soares de Oliveira diz que "em 2022/23 não vendemos ninguém relevante e é isso que vai acontecer em termos futuros".

No verão passado, Darwin Nuñez deixou o clube para assinar pelo Liverpool por 80 milhões de euros, enquanto que Enzo Fernández assinou pelo Chelsea a meio da época por 121 milhões de euros. Saíram ainda Yaremchuk, Everton Cebolinha e Vertonghen.

O administrador executivo da SAD do Benfica mostrou-se ainda preocupado com a perda de um lugar de acesso à Liga dos Campeões em 2024/25 e apela a um esforço concertado de todos os clubes.

"É um motivo de preocupação, é preciso estratégia conjunta, não do clube A, B ou C, no sentido de Portugal somar mais pontos e ter mais condições para que os clubes tenham sucesso europeu", termina.

A Benfica SAD angariou 50 milhões de euros na venda de obrigações, sendo que a procura superou os 121 milhões de euros: "Das 14 emissões que fizemos, nunca encontrei um valor tão alto na procura. Em 2020, a procura máxima chegou aos 70 milhões de euros".