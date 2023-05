Roger Schmidt: "Sinto-me 0% campeão"

Roger Schmidt não se sente nem um bocadinho campeão, mesmo que só faltem três pontos ao Benfica para conquistar o título, depois da goleada (5-1) no terreno do Portimonense, a contar para a 32.ª jornada.

Em declarações à Sport TV, o treinador do Benfica garante que só se sentirá campeão quando, efetivamente, o for. Até lá, só é candidato:

"Sinto-me 0% campeão. Não me sinto nada campeão, nem me sinto quase campeão, nem 90% campeão. Ou és campeão ou não és. Ainda nada está decidido. É claro que estamos numa boa posição e que podemos ser campeões na próxima jornada, mas vai ser um jogo muito difícil. Respeitamos os adversários. Não me sinto nada campeão."

Sobre o jogo com o Portimonense, Schmidt considera que o Benfica "mostrou uma grande atitude, um grande espírito e foi muito inteligente taticamente", e que assinou alguns "momentos brilhantes".

"Sabíamos que seria um jogo muito difícil. Precisávamos de três pontos e queríamos usar os 90 minutos para mostrar que queríamos marcar golos e matar o jogo o mais rapidamente possível. Merecemos os três pontos. A equipa mostra semana após semana que não quer ser parada e que quer muito ser campeã. Agora, estamos a um passo", assinala o técnico.

O Benfica será campeão se o FC Porto perder com o Casa Pia, no domingo. Alternativamente, festejará se vencer um dos últimos dois jogos.