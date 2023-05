Faça as contas do título com Benfica e FC Porto

O Benfica pode ser campeão já no domingo, se o FC Porto for derrotado pelo Casa Pia, no Dragão. Contudo, há mais vias para a conquista do campeonato, tanto para o líder como para os dragões. Saiba quais.

Primeiro, é necessário entender quais são os critérios de desempate, em caso de igualdade de pontos entre os dois rivais.

O primeiro é o número de pontos alcançados nos jogos entre si, que foi três para cada um. Depois, a maior diferença de golos entre os golos empatados e sofridos no confronto direto, que também não desta o nó: dois golos marcados e dois sofridos.

Mantendo-se o empate, entra a diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos em todo o campeonato. Nesse campo, o Benfica leva vantagem, a duas jornadas do fim, com um saldo positivo de 59 golos (77 marcados e 18 sofridos), contra 49 do Porto (64, 19). A manter-se a vantagem, este parâmetro daria o título ao Benfica.



Se o empate persistisse, contudo, seria contado, depois, o número de vitórias e, por último, o número de golos marcados em toda a competição.

Agora, sim, vamos aos cenários. O Benfica lidera com 83 pontos, mais seis que o FC Porto, que ainda não jogou na 32.ª jornada.

Benfica é campeão se:



FC Porto perder com o Casa Pia no domingo;

FC Porto empatar com o Casa Pia no domingo e empatar em Famalicão na próxima jornada;

FC Porto vencer o Casa Pia e perder em Famalicão;

Perder com Sporting e Santa Clara mas o FC Porto perder com o Vitória de Guimarães na última jornada;

Se o Porto não perder pontos até ao fim, o Benfica é campeão se: Vencer o Sporting; Perder com o Sporting e vencer o Santa Clara na última jornada; Empatar com o Sporting e o Santa Clara, e o Porto não conseguir recuperar da desvantagem na diferença de golos.



FC Porto é campeão se:

Vencer todos os jogos e o Benfica perder um jogo e empatar outro;

Vencer todos os jogos e recuperar da desvantagem de golos, e o Benfica empatar os dois jogos que lhe faltam;

Vencer dois jogos e empatar um, e recuperar na desvantagem de golos, e o Benfica perder os dois jogos que lhe faltam.

Calendário de Benfica e FC Porto:



Domingo, 14 de maio

FC Porto-Casa Pia

33.ª jornada



Famalicão-FC Porto (sábado, 20 de maio)

Sporting-Benfica (domingo, 21 de maio)

34.ª jornada

Benfica-Santa Clara

FC Porto-Vitória