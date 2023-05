Schmidt recusa deitar foguetes antes da festa

Roger Schmidt quer concentrar-se naquilo que pode controlar. No horizonte do treinador do Benfica está o título de campeão nacional, mas é com paciência que trabalha para esse objetivo, sem antecipar qualquer festa.

A contabilidade dita que o Benfica pode, dada uma conjugação de resultados, ser virtualmente campeão este fim de semana. No entanto, a resposta é estas contas é cautela total.

"Em primeiro lugar, espero um jogo difícil [com o Portimonense], tudo o resto não depende de nós. Para sermos campeões este fim de semana dependemos dos resultados de outras equipas", diz o técnico encarnado, sobre a equação que pode resultar na garantia do título, já na jornada 32.