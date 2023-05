"Artur Soares Dias é um bom árbitro para este jogo"

O treinador do Benfica aprova a nomeação de Artur Soares Dias para o jogo com o Portimonense, para a 32.ª jornada da I Liga. Roger Schmidt considera que "será um bom árbitro para este jogo" e recorda que "ele foi o árbitro das meias-finais da Liga dos Campeões", a meio da semana, no jogo entre Real Madrid e Manchester City.

"Não tenho dúvidas de que será um bom árbitro para este jogo", diz o técnico alemão, que ficou insatisfeito com a decisão de Artur Soares Dias, no dérbi com o Sporting, em que o árbitro assinalou um penálti a favor dos leões, que Schmidt considerou não ter existido.

"Na minha opinião, o lance do 1-2 não foi penálti e não devia ter sido consultado o videoárbitro (VAR), porque não era um lance de erro. O árbitro estava em cima do lance e se precisou de cinco minutos para rever o lance é porque não era claro", disse o treinador do Benfica, na altura.

Soares Dias será auxiliado pelo VAR Cláudio Pereira, no jogo do Algarve. O Portimonense-Benfica, a contar para a jornada 32 da I Liga, é este sábado, às 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.