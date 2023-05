“Se quer realmente ser campeão”, Benfica tem que dar tudo em Portimão

“O Benfica tem de estar de pé atrás com tudo o que possa acontecer” contra o Portimonense. A preocupação é de António Bastos Lopes, um dos campeões de há 40 anos em Portimão, na época 82/83, pelas águias.

Em vésperas do regresso dos encarnados à cidade do arade, para a ronda 32 da I Liga, que pode deixar a equipa de Roger Schmidt a uma vitória do título - caso vença e o FC Porto também ganhe, Bastos Lopes mostra-se receoso sobre o desafio de sábado.

Em declarações a Bola Branca, o antigo defesa apela a um Benfica atento e preparado. “Digam o que disserem, a tendência que há de jogadores que vão para o Porto e do Porto para lá, o Benfica tem de estar de pé atrás com tudo o que possa acontecer. Há muitas coisas que se podem passar, mas o Benfica tem de estar preparado. Se quer realmente ser campeão tem que dar tudo porque este é um jogo mais que chave, não só por ser o próximo, é um jogo que ao ganhar até pode perder o próximo jogo”, referiu.

Bastos Lopes reforça a preocupação, mesmo que o Benfica pareça recuperado do mau momento desportivo. “Nos últimos dois/três jogos, [o Benfica] tem vindo a subir de produção. Mas continuo a dizer, há coisas estranhas no futebol e gostava que houvesse isenção porque o futebol tem sido muito mal tratado”.

O antigo internacional português fala de um jogo fundamental. “Ao ganhar-se pode-se praticamente perder o próximo jogo. E o próximo jogo sabe-se contra quem é [Sporting], que tem grande rivalidade, e depois jogamos em casa com o último classificado que, sem ser fácil, pode ser a festa”.

O Benfica chega a Portimão sem Otamendi, castigado, mas o antigo central desvaloriza.

“Na altura em que eu jogava a equipa estava feita de uma maneira e eu, com 19 anos, fui jogar às Antas, sem nunca ter jogado na primeira equipa. Porque é que não joga outro jogador com menos experiência, mas com qualidade, que é o caso do Morato”, lembra Bastos Lopes.

António Bastos Lopes, com 69 anos, fez parte da equipa que ganhou 1-0 em Portimão em 82/83 e com isso celebrou o título dessa temporada, em pleno balneário algarvio. Era o Benfica também de Bento, Pietra, Álvaro, Humberto Coelho ou Chalana, treinado por Sven-Goran Eriksson.

O técnico do Benfica, Roger Schmidt, fala da partida esta sexta-feira, às 11h30, antes da viagem para sul. Já Paulo Sérgio, pelo Portimonense, tem conferência de imprensa marcada para as 19h00, também desta sexta-feira.