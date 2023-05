Real Sociedad faz proposta para levar Grimaldo do Benfica

A Real Sociedad entrou na luta por Álex Grimaldo, que termina contrato com o Benfica no final de junho, com uma proposta para a próxima temporada, segundo avança o jornal espanhol "As".

O clube do País Basco iniciou contactos com o lateral-espanhol, de 27 anos, com uma proposta de contrato de longa duração, de três ou quatro temporadas - isto é, até 30 de junho de 2026 ou 2027 -, e "um projeto sério para jogar na Europa na próxima época", de acordo com a publicação.

Grimaldo está no radar da Real há algum tempo. Os dois laterais-esquerdos do plantel, Aihen Muñoz e Diego Rico, terminam contrato na próxima época, pelo que é necessário acautelar o futuro. Além disso, o facto de Grimaldo ser uma opção sem custo (à parte encargos contratuais, como eventual prémio de assinatura) é atrativo.