Mantorras: "Benfica está perto do título, mas tem de ter os pés assentes na terra"

Mantorras avisa que o Benfica tem pela frente três jogos de grau de dificuldade elevado e que nada está conquistado.

O Benfica está a duas vitórias de se sagrar campeão nacional, com três jornadas para se jogar até ao final do campeonato, e só depende de si. No entanto, em entrevista a Bola Branca, Mantorras pede concentração máxima aos jogadores, a começar pelo jogo com o Portimonense.



"Todos os benfiquistas só pensam em ser campeões, mas é preciso ter os pés bem assentes na terra. Ainda faltam três jogos complicadíssimos e nada está ganho. É preciso ter humildade, porque cada jogo vai ser uma final. Por isso, é preciso que os jogadores fiquem concentrados para vencer essas finais, porque vão ser jogos nada fáceis", antevê.

Portimão é deslocação "muito complicada"

A primeira das três finais que o Benfica tem para jogar é em Portimão. O antigo avançado das águias avisa que "é muito complicado" jogar no estádio algarvio, apesar de o ambiente ser favorável à equipa da Luz.

"O Benfica vai fazer o máximo possível para vencer, porque na reta final campeonato as vitórias são cada vez mais difíceis de alcançar. O ambiente vai ser bom, porque os benfiquistas vão encher o estádio do Portimonense. Mas o mais importante é que apoiem a equipa do primeiro minuto até ao fim, porque vai precisar de apoio, frente a uma equipa que vai defender, e será um jogo complicado", sublinha.

O Benfica entra em campo antes do FC Porto, que só joga com o Casa Pia no domingo. Esse é um fator que não deve entrar nas contas dos encarnados, uma vez que só dependem de si para conquistar o título.

"Os jogadores do Benfica têm de pensar no seu jogo e não pensar no resultado do jogo do FC Porto, porque isso não conta. O que conta é estar concentrado no jogo, sabendo que vai ser uma partida complicadíssima, e têm de vencer o jogo com o Portimonense. O Benfica só depende de si, por isso, só deve pensar nos seus jogos", sustenta Mantorras.

Gonçalo é "importante", com e sem golos

Gonçalo Ramos é o melhor marcador do Benfica e do campeonato, juntamente com João Mário, com 17 golos. No entanto, não marca há sete jogos consecutivos e só tem dois golos nas últimas 12 partidas.

Mantorras elogia, ainda assim, o ponta de lança, de 21 anos, que, mesmo sem marcar, tem sido muito útil à equipa de Roger Schmidt.

"O Gonçalo é um jogador importante para a equipa do Benfica. Esta é uma fase que ele está a passar sem golos e é preciso que as pessoas o apoiem, porque não é um bom momento. Esta foi uma época cansativa, não só no clube como na seleção, e devemos agradecer ao Gonçalo a época que está a fazer. Se ele marcar será bom, mas se não marcar e os outros marcarem, o importante é a equipa vencer", conclui.

O Portimonense - Benfica está marcado para as 18h00 de sábado e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.