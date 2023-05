"Grande objetivo do Benfica é finalmente passar da fase de grupos da Liga dos Campeões"

A equipa feminina do Benfica celebra o tricampeonato com o sonho de fazer melhor ainda na próxima temporada e um grande objetivo: chegar pela primeira vez aos quartos de final da Liga dos Campeões.

Em entrevista à Sport TV, esta quinta-feira, a treinadora das encarnadas, Filipa Patão, assume que "o grande objetivo que o Benfica tem é finalmente passar da fase de grupos da Liga dos Campeões".

"É um caminho que temos de fazer com passos certos. Não vale a pena pensarmos em dar passos maiores do que as pernas. Passinho a passinho, de forma sustentada, porque também não podemos descurar as competições internas. O Benfica tem conseguido, no plano nacional, cada época que passa, ganhar mais títulos, não deixando de evoluir na Liga dos Campeões. Todos os anos temos feito melhor. E é a isso que nos propomos na próxima época: ser uma equipa consistente a nível nacional e evolutiva a nível internacional", salienta a técnica tricampeã.

Sonho europeu não tira foco do campeonato

A "aposta muito grande" da direção contribui para a ambição europeia do Benfica. Filipa Patão não teme, no entanto, que o sonho de evoluir na Champions se traduza em falta de motivação a nível interno:

"Todas as jogadoras sabem que, a partir do momento em que não estiveram concentradas e motivadas, estão no sítio errado."

"A partir do momento em que não se concentrarem e trabalharem, as coisas vão correr mal. Elas têm noção disso e, por isso, fizeram um campeonato irrepreensível. De época para época, mais do que gestão de motivações, será a gestão física. Com todas as competições, mais Europeus e Mundiais, a equipa vai demonstrando alguns sinais de cansaço, de que precisa de parar e de férias. Temos o desafio de fazer com que a equipa esteja bem fisicamente até ao final da época", assinala.



Contudo, a treinadora não "gere por gerir" e garante que "só entra na equipa quem merece lá estar": "Não damos borlas a ninguém."