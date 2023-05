Manchester United pode chegar aos 115 milhões por Gonçalo Ramos

O Manchester United prepara-se para apresentar ao Benfica uma proposta de até 115 milhões de euros, com bónus incluídos, para contratar Gonçalo Ramos, de acordo com o jornal britânico "Daily Mirror".

O ponta de lança internacional português, de 21 anos, soma 25 golos e cinco assistências em 44 jogos pelo Benfica, esta temporada. Números que aguçam o interesse do clube inglês, que pretende discutir com o Benfica um negócio de 70 a 100 milhões de libras, o que se traduz, à taxa de conversão atual, em aproximadamente 80 a 115 milhões de euros.

Gonçalo Ramos pode tornar-se o jogador mais caro da história do United, ultrapassando a compra de Paul Pogba à Juventus, em 2016, por 105 milhões de euros. Mesmo sendo um recorde, o valor ficaria aquém da cláusula de rescisão do avançado, que é de 120 milhões de euros.

Mira a Ramos e Kane

O Manchester United pretende acrescentar poder de fogo ao plantel: esta época, os melhores marcadores dos "red devils" são o inglês Marcus Rashford, com 29 golos, e o português Bruno Fernandes, com 11.

Nesse sentido, Gonçalo Ramos é visto como uma opção de presente e futuro. Harry Kane, do Tottenham, de 29 anos, também está na mira de Erik ten Hag, embora como uma solução de retorno imediato.

Gonçalo Ramos, que esta época ganhou o estatuto de titular indiscutível na Luz e estreou-se pela seleção nacional - e brilhou no Mundial 2022 com um "hat-trick" à Suíça -, tem contrato com o Benfica até 2025.