A equipa feminina de futebol do Benfica esteve na loja oficial do clube para confraternizar com centenas de adeptos.

Foram muitas as fotografias e autógrafos recebidos pelos sócios e adeptos encarnados.

Em causa a conquista do tricampeonato pelas comandadas de Filipa Patão.

O convívio durou cerca de 2h30. Para além das jogadoras também estiveram as taças de campeonato nacional, da Taça da Liga e da Supertaça.