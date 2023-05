Portimão vai decidir o título nacional

Portimão vai decidir o campeonato. A opinião é de Toni, histórico jogador e treinador do Benfica, em vésperas da deslocação dos líderes da Primeira Liga ao terreno do Portimonense.

As águias continuam com quatro pontos de vantagem sobre o FC Porto e, segundo Toni, em caso de triunfo no Algarve ficam claramente com uma mão no cetro nacional de 2022/23. Sobretudo após terem ultrapassado o Sp. Braga na Luz.

"Ultrapassou um obstáculo, mas tem outro ainda maior pela frente, porque é o jogo que decide o campeonato, com todo o respeito pelo Sporting e pelo Santa Clara. Ganhando, o Benfica fica com uma margem muito boa para poder chegar ao título. Por isso é que este jogo com o Portimonense é uma final", sustenta Toni, que alerta para alguns perigos.

" A hora [18h00], a temperatura, o adversário que tem a sua classificação definida. Por isso, os jogadores, estes dias, são preparados sobre a estratégia, mas também do ponto de vista mental", obseva, em entrevista a Bola Branca.