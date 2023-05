Benfica sagra-se tricampeão feminino de futebol

O Benfica conquistou este domingo o título de campeão feminino de futebol pela terceira vez seguida, ao vencer por 2-0 no reduto do Valadares Gaia, em jogo da 20.ª jornada do campeonato.

Lúcia Alves (30 minutos) e Kika Nazareth (75) marcaram os golos frente ao sétimo classificado do campeonato, deixando as 'encarnadas' com 57 pontos, mais 12 do que Sporting de Braga, segundo, e Sporting, terceiro, com menos um jogo, quando faltam duas rondas para o final da competição.

As 'águias' sagraram-se campeãs pela terceira vez no historial do clube e igualaram o Gatões FC na terceira posição do ranking de vencedores, mas continuam ainda distantes de 1.º de Dezembro (12) e Boavista (11), os dois emblemas com mais títulos.