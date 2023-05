Weigl deixa Benfica e fica no Monchengladbach em definitivo

O Borussia Monchengladbach anunciou a contratação, em definitivo, de Julian Weigl, que não voltará ao Benfica.

O médio alemão já estava emprestado ao clube e agora assina um contrato válido até 2028. As águias esclarecem, em comunicado enviado à CMVM, que o acordo ficou fechado por 7,179 milhões de euros.

Weigl, de 27 anos, soma um golo em 20 jogos esta temporada. Recuperou recentemente de lesão que o afastou dos relvados durante dois meses.

"Ele é um dos alicerces da nossa equipa, tornou-se num dos principais jogadores e estamos satisfeitos porque ele aceitou assinar connosco em definitivo. Estou feliz por termos chegado a um acordo", disse o diretor desportivo Roland Virkus.

Weigl esteve duas épocas e meia no Benfica e deixa o clube sem qualquer troféu conquistado. O internacional alemão ainda foi utilizado em três jogos no início da época e, por isso, será considerado campeão caso as águias consigam vencer o campeonato.

O médio apontou cinco golos e cinco assistências em 115 jogos disputados pelas águias. Custou 20 milhões de euros.