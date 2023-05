Vitória do Benfica sobre o Braga “esvazia balão” do FC Porto

“Embora seja um jogo que o FC Porto quererá ganhar, se o Benfica vencer será uma descarga do balão, que passa a estar mais vazio no que diz respeito às hipóteses de o Porto poder vir a ser campeão”, diz, em Bola Branca .

As águias lideram o campeonato com quatros pontos de vantagem sobre os dragões, que jogam apenas na segunda-feira, em Arouca, depois da desgastante vitória sobre o Famalicão, na meia-final da Taça de Portugal.

João Alves, antigo jogador do Benfica, considera que uma vitória do Benfica na receção ao Sporting de Braga pode retirar importância ao encontro do rival FC Porto, em Arouca, já que o título fica “praticamente definido”.

Para o antigo jogador, conhecido como “luvas pretas”, as duas derrotas das águias frente aos guerreiros, na Liga e na Taça de Portugal, ambas em Braga, contam para “a parte psicológica” do encontro de sábado, no Estádio da Luz.

“Há uma vontade dos jogadores do Benfica de mudar o chip, no que diz respeito a jogos com o Braga. As coisas tentam ser encaminhadas em função do interesse de cada treinador, do lado do Braga de uma maneira, do lado do Benfica de outra”, explica.

Regresso de Bah traz dúvidas

Para João Alves, o regresso de lesão do lateral dinamarquês traz a Roger Schmidt um desafio que, até há pouco tempo, não parecia existir: escolher o onze inicial.

O antigo médio destaca que, até aqui, o Benfica “teve sempre uma equipa bem definida”, mas neste momento “há várias hipóteses”, já que tem sido o médio Aursnes a assegurar a lateral direita da defesa e o norueguês parece ser indiscutível para o técnico alemão.

“Bah, se estiver em condições, é o que faz melhor a posição, não há dúvidas. Do meio-campo para frente, o próprio treinador criou uma série de nuances e dificuldades que o fazem ter de pensar bem melhor, através do lançamento de João Neves e do abaixamento de forma de alguns jogadores”, conclui.

O Benfica-Sporting de Braga, da 31ª jornada da I Liga, joga-se este sábado, às 20h30, no Estádio da Luz. Será o terceiro jogo entre as duas equipas, esta época, sendo que o Braga venceu o Benfica, no jogo da primeira volta, e eliminou os lisboetas, nos penáltis, nos quartos de final da Taça de Portugal.

O Benfica lidera a classificação da I Liga, com 77 pontos, mais seis que os minhotos, que ocupam o terceiro lugar. O encontro tem relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.