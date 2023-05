Roger Schmidt: "Estamos preparados para lutar pelo título até à última jornada"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, garante que a equipa está preparada para lutar pelo título até à última jornada do campeonato. O próximo adversário é o Braga, que visita o Estádio da Luz, jogo que pode ser decisivo nas cotnas do título.

Em conferência de imprensa, o técnico diz que o Benfica já deu a volta ao mau momento com as vitórias frente ao Estoril e Gil Vicente.

"Espero um jogo fantástico. Mostramos nas últimas semanas que estamos de volta, demos a volta à situação. É uma grande oportunidade de melhor a situação na tabela em relação ao Braga. As duas vitórias sem sofrer golos fizeram-nos bem. Estamos preparados para lutar pelo título até à última jornada e estamos prontos para a luta com o Braga, amanhã", disse.

O treinador alemão reconhece que o Braga "também quer lutar pelo título e está a fazer uma grande época, têm muita qualidade individual e têm um modo de jogar muito ofensivo".

Para o jogo frente ao Braga, Roger Schmidt diz que será preciso "que os nossos jogadores estejam no seu melhor, jogar o nosso jogo, ao nível máximo. Precisamos dos nossos jogadores em boa forma e de ser equilibrados. Praticar futebol ofensivo, mas ser organizados a defender, porque o Braga é muito forte nas transições ofensivas".

O Braga já venceu o Benfica duas vezes esta época. Primeiro, por 3-0 para o campeonato e, semanas mais tarde, nos penáltis para a Taça de Portugal.

"Não podemos mudar os resultados para trás. Foram há quatro meses, tiveram a sua história, não adianta pensar neles e não têm impacto. Temos quatro pontos de vantagem para o Porto, seis para o Braga, olho só para a situação atual. Temos de estar focados, ignorar o ruído, nada tem influência amanhã. Temos de ser melhores, isso é que vai decidir o jogo", explica.