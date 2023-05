Manuel José e o momento do Benfica: “Falta caráter e personalidade dos jogadores”

“Primeiro renovaram o contrato com Roger Schmidt e era o melhor do mundo, agora já põem em dúvida as qualidades do treinador. Mas isto não tem que ver com o treinador, tem que ver com a falta de caráter e de personalidade dos jogadores, que não se assumem”, aponta, em declarações à Renascença .

Com esta incapacidade, Manuel José frisa que “a culpa não é do treinador” se os encarnados não conquistarem o campeonato, atribuindo a totalidade da responsabilidade aos atletas.

Manuel José, treinador com mais de 500 jogos na I Liga e com passagem por Benfica e Sporting de Braga, deixa duras críticas aos jogadores encarnados, a quem “falta caráter e personalidade” para lidar com os momentos decisivos da época.

Braga é "a hora da verdade"

É com este cenário que os encarnados encontram o Sporting de Braga, terceiro classificado, e com quem já perderam por duas vezes esta época, no próximo sábado, às 20h30, no Estádio da Luz.

A quatro jogos do final do campeonato e com quatro pontos de vantagem para o FC Porto e seis para os minhotos, Manuel José sublinha que chegou “a hora da verdade”: o Benfica “tem de ganhar para ser campeão” e “está nas mãos dos jogadores” consegui-lo.

“O Braga está a uma distância muito curta do primeiro lugar, do Benfica, pelo que vai ter de se assumir como candidato ao título. Do lado do Benfica, estou reticente e muito curioso para ver o que vai fazer, porque é fundamental ganhar este jogo para ser campeão. Estes jogos são muito uma questão anímica, do que forma física ou tática”, conclui.

Manuel José, de 77 anos, treinou o Benfica entre 1996 e 1998, tendo passado antes pelo Braga, entre 86 e 88.

O Benfica-Sporting de Braga, da 31ª jornada da I Liga, joga-se este sábado, às 20h30, no Estádio da Luz. Os encarnados lideram a classificação com 77 pontos, mais seis que os minhotos, que ocupam o terceiro lugar. O encontro tem relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.