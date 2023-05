Figueiredo discorda de Manuel José. "O que possa dizer não me surpreende"

António Figueiredo, antigo dirigente do Benfica, discorda frontalmente do antigo técnico Manuel José. O ex-treinador disse, em Bola Branca, que tem faltado "carácter e personalidade" aos jogadores dos encarnados, em face da perda de pontos na frente do campeonato.

O antigo dirigente, responsável do futebol dos encarnados com Manuel José na Luz, faz por passar ao lado daquelas palavras, discordado das mesmas.

"O que o Manuel José possa dizer não me surpreende, mas não concordo, não há falta de carácter. O que tem havido é futebol", afirma Figueiredo na resposta, também em Bola Branca, dando o passo em frente. Ou seja, olhando já para a recepção ao Sp. Braga, na qual as águias entram em campo com quatro pontos de vantagem sobre o FC Porto e seis de avanço em relação aos minhotos.



"Braga é um jogo especialíssimo, mas que nada serve se o Benfica for a seguir perder a Portimão... Estão três clubes na corrida e quem tem mais quatro pontos (e seis) é o Benfica. E se são finais para o Benfica também são para eles", sublinha o antigo 'vice', que lembra as dificuldades sentidas pelos dragões, igualmente, nesta reta final da I Liga.

De resto, António Figueiredo aproveita para voltar ao tema das arbitragens, com o FC Porto na mira.



"O Porto não tem tido vitórias claras e lá vai aparecendo o ‘são penálti' e o ‘são penálti’ vai dando uma ajuda. Mas não têm sido exibições categóricas, como aquela que o Porto fez no Estádio da Luz e o Benfica fez no Dragão. E o Porto tem o Braga a dois pontos. Portanto, quer Braga, quer Porto gostariam de estar na posição do Benfica e não estão", finaliza.