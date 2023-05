Kamada pode escolher o Benfica em busca de "uma nova experiência"

Gelson Fernandes, antigo colega de equipa de Daichi Kamada, considera que a perspetiva de "uma nova experiência" fora da Bundesliga pode convencer o médio internacional japonês a mudar-se para o Benfica.

Kamada, de 26 anos, acaba contrato com o Eintracht Frankfurt no final da época, quando poderá assinar por um novo clube a "custo zero".

O Benfica oferece contrato até 2028, mas tem concorrência de clubes de peso, como o Borussia de Dortmund. Em entrevista a Bola Branca, Gelson Fernandes, internacional suíço que jogou no Sporting em 2012/13, explica por que razão Kamada poderá, eventualmente, preferir a Luz.

"Pode ser que ele queira ter uma nova experiência. O treinador [Roger Schmidt] também é alemão e conhece o campeonato alemão. O Benfica é um grande clube, é património português. Os três grandes portugueses são clubes de grande valor no âmbito europeu", assinala.



"Extraordinário" no campo e fora dele

Gelson Fernandes tornou-se amigo de Kamada quando eram colegas no Eintracht. O antigo médio suíço-cabo-verdiano, primo do internacional português Manuel Fernandes, só tem elogios para o japonês:

"É um grande jogador, um número 10 com grande qualidade. Também tem uma boa personalidade. É um jogador extraordinário, também como pessoa, de bom coração e profissional. Desenvolveu muito nos últimos anos, agora é um jogador importante no panorama europeu."



Gelson não arrisca adivinhar se Kamada rumará a Portugal, contudo, garante que o amigo "pode jogar em qualquer bom clube europeu".

Entre as características mais fortes de Kamada, Gelson Fernandes aponta a "grande qualidade técnica, o bom remate e a boa qualidade de passe".

Kamada é uma das estrelas do Eintracht Frankfurt, que na temporada passada venceu a Liga Europa. Participou no Mundial 2022, tendo sido titular nos quatro jogos do Japão até aos oitavos de final. Esta época, leva 13 golos e cinco assistências em 41 jogos pelo clube alemão.