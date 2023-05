Antunes queixa-se de pressões à arbitragem. "Porto devia estar em terceiro ou quarto"

José Manuel Antunes denuncia alegados benefícios da arbitragem ao FC Porto, que na sua opinião nem em segundo lugar devia estar. Ainda assim, mostra-se seguro de que o Benfica será campeão nacional.

Os benfiquistas consideram que Rui Costa beneficiou o FC Porto frente ao Boavista. Em entrevista a Bola Branca, o antigo vice-presidente do Benfica assinala que o líder da I Liga devia ter mais que quatro pontos de avanço e que o rival devia estar atrás de Braga ou, até, Sporting.

"O Benfica devia estar com mais pontos de avanço e o Porto não devia estar em segundo. Devia estar em terceiro lugar, se não até em quarto, com tantos jogos em que foi beneficiado desde o princípio do campeonato", declara José Manuel Antunes, para quem as queixas do Benfica sobre pressões do Porto à arbitragem são justificadas:

"Há 40 anos que assistimos a isto permanentemente. Não é uma coisa nova. É uma permanência de um descaramento inacreditável."

"O que se passou foi uma forma clara de fazer com que os árbitros se sintam pressionados. Vê-se pelas atuações que estão pressionados. E pressionados é o mínimo que eu digo. Vê-se o condicionamento psíquico dos árbitros que apitam os jogos do FC Porto e também os do Benfica, em sentido contrário. É óbvio. É uma questão real", sustenta.



Benfica campeão independentemente dos árbitros

Apesar das queixas, José Manuel Antunes confia que o Benfica vai conservar os quatro pontos de avanço e vencer o campeonato. O antigo dirigente acredita, até, que os encarnados vão dar uma ajuda ao Porto.

"Sinceramente, penso que vamos ganhar todos os jogos. Seguramente já não perderemos mais pontos. E o Porto, empurrado como vai estar, pode ficar em segundo. Até porque um dos jogos que o Benfica tem é com o Braga. O Braga vai perder esses três pontos, portanto, até vamos dar a ajuda definitiva ao Porto para se apurar para a Champions", diz.

Ganhar ao Braga, na próxima jornada, no sábado, no Estádio da Luz, "é essencial", pois o Benfica ficará a duas vitórias de se sagrar campeão.

Antunes refere que Gonçalo Ramos, João Mário e Rafa "nitidamente desgastados", pois já têm muitos jogos nas pernas e "não houve muita diversificação da equipa". Contudo, Antunes espera que os três "possam recuperar e apoiar a equipa com o seu génio nestes quatro jogos finais".

"Estou muito seguro de que o Benfica vai ser campeão nacional, que vamos conseguir o 38", vinca José Manuel Antunes à Renascença.