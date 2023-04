"Schmidt não estimulou extensão do plantel do Benfica"

O treinador José Peseiro considera que a Liga dos Campeões desgastou o Benfica e que os encarnados têm um plantel curto face àquilo que foram as apostas de Roger Schmidt e a exigência da temporada.

"Existem quebras quando os plantéis não têm extensão na qualidade. E estar a disputar a Liga portuguesa e a Champions nunca é facilitador. Ou pelo menos o seu treinador não estimulou essa extensão de plantel. Se não o fez é porque não acredita neles", refere o antigo técnico de Sporting, FC Porto ou Braga e atual selecionador nigeriano, em Bola Branca, reconhecendo que o "plantel do Benfica não tem - em quantidade - o suporte suficiente para estar onde esteve".



A cinco jornadas do fim do campeonato, o Benfica lidera mas viu cair de 10 para quatro pontos o avanço sobre o FC Porto. E para seis sobre o Sp. Braga, com quem vai jogar na próxima semana, na Luz.

O campeonato aproxima-se do fim e o técnico, de 63 anos, vê uma corrida a três para o título. Todavia, sem o Sporting. "É normal que os resultados façam mossa, perturbem, não excluindo a luta a três", acrescentou.