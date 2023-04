Kamada é "oportunidade rara" para o Benfica. "Tem tudo e faz tudo, teria sucesso a 100%"

Daichi Kamada é uma "oportunidade rara": um jogador completo que tem tudo para ter sucesso e que ajudaria o Benfica a subir de nível.

O médio internacional japonês está em final de contrato com o Eintracht Frankfurt, não vai renovar e, segundo o jornal alemão "Bild", já recusou uma proposta do Borussia Dortmund porque quer experimentar outro campeonato. O Benfica é um dos interessados em recebê-lo.

Sérgio Pinto, "team manager" do Greuther Furth, da II Liga alemã, e com mais de 200 jogos na Bundesliga, destaca as qualidades de Kamada, "um '8' ou '10' muito móvel que também pode jogar como segundo avançado".

"É um jogador com muita técnica e com grande dinâmica. Sendo um jogador japonês, tem um caráter muito bom. É um jogador que teria sucesso a 100% em Portugal. Roger Schmidt quer ir buscar o Kamada pelas qualidades dele, e tem condições para ter sucesso todas as semanas. Um jogador com a qualidade que ele tem, e estando em final de contrato, é muito interessante para clubes grandes, porque é uma oportunidade rara", assinala, em declarações a Bola Branca.