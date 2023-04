Com Grimaldo de saída, Álvaro defende a contratação de mais um lateral-esquerdo

Álvaro Magalhães defende a contratação de mais um lateral-esquerdo para o Benfica, em face da iminente saída de Alex Grimaldo.

O espanhol não deverá renovar e interessa ao Fulham, segundo a televisão britânica Sky Sports. Por isso, o Benfica deve voltar-se para um estilo diferente e mais completo, na opinião do antigo lateral encarnado.

"[Grimaldo] Ofensivamente é bom, mas defensivamente tem coisas a melhorar e, em Inglaterra, terá de adaptar-se. Ristiç tem tido poucas oportunidades e o Benfica terá de contratar mais um lateral-esquerdo, forte também defensivamente. Não só no ataque. Tenho analisado alguns laterais em Portugal, mas não é fácil, porque tem de ser um jogador que aguente a pressão de ter de ganhar mais do que de perder mais, como sucede num clube exigente como é o Benfica. Tem de ser um jogador psicologicamente muito forte", adverte Álvaro, em Bola Branca.

Benfica tem de transpirar em Barcelos

O Benfica volta à ação frente ao Gil Vicente, em Barcelos, no sábado, a contar para a jornada 30 do campeonato. A equipa de Roger Schmidt, que regressou às vitórias na ronda anterior, após três derrotas consecutivas e um empate, lidera com quatro pontos de vantagem sobre o FC Porto.

Álvaro Magalhães treinou o Gil Vicente e na Luz e reforça: o Benfica sentirá muitas dificuldades na casa dos galos, que estão no 14.º lugar.

"O Benfica tem a vantagem de a maioria dos adeptos do Gil serem benfiquistas. Estive lá, senti isso, mas, claro, tinha de defender o Gil Vicente. Para este jogo, o Benfica terá de preparar-se muito bem e a parte psicológica é o mais importante, nesta altura. Para ganhar lá, terá de ser uma equipa com mais transpiração do que inspiração, como costumo dizer", remata o antigo lateral-esquerdo benfiquista.

O encontro está marcado para as 20h30 de sábado e terá relato em direto da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.