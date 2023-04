Benfiquistas têm razões para ficar “aflitos” com aproximação do FC Porto

Os benfiquistas têm razões para ficar “aflitos” com o que pode ser a reta final do campeonato. É o que diz Manuel Cajuda, em Bola Branca, que justifica com o “ADN Porto” esse eventual estado de espírito para as bandas da Luz.

“O FC Porto, que não tem tido um nível exibicional muito relevante, tem conseguido bons resultados e vencer. E sabendo da história, do ADN do FC Porto, os benfiquistas ficarão aflitos em função daquilo que é a ponta final do campeonato do FC Porto”, disse.

De qualquer modo, o agora ex-treinador, de 71 anos, acha, na Renascença, que o Benfica é capaz de gerir a vantagem sobre o FC Porto independentemente do calendário que tem pela frente.

“O Benfica já teve 10 pontos de avanço e agora tem quatro, mas aquilo que é a tão propalada crise do Benfica não me parece que seja assim tão forte que não seja capaz de gerir quatro pontos de diferença”, acrescenta.

E nesta equação do título também entra o Sp. Braga, onde Cajuda trabalhou. “Embora o Braga já tenha um segundo lugar, com o Domingos, nesta altura este Braga parece-me mais forte do que esse. Como se diz na gíria: ‘Vão ter que levar com o Braga’”.

Uma coisa é certa: o futebol sai a ganhar a cinco rondas do fim, embora o Benfica continue como “candidato número 1” ao título.

“A cinco jornadas do fim, aqueles que são os amantes do futebol devem sentir-se felizes porque há três equipas – para não dizer quatro, porque o Sporting é muito mais difícil – que podem matematicamente lutar pelo título. Perspetivando estas situações, digo sempre: ‘Quem está em primeiro tem vantagens porque é muito melhor ter quatro pontos de vantagem, que ter quatro ou seis de desvantagem”, refere.

Manuel Cajuda fez mais de 500 jogos na I Liga.