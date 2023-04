António Silva, central mais promissor do mundo

O defesa do Benfica, António Silva, é considerado o central Sub-20 mais promissor do mundo, de acordo com o Observatório do Futebol (CIES).

Foram analisados 200 jogadores Sub-20, de 75 ligas do mundo, que acumularam mais experiência em jogos oficiais durante o último ano.

António Silva, de 19 anos, está no quarto lugar global e primeiro na defesa. A lista é liderada por Gavi, do Barcelona.

O jogador encarnado é o único português no top-20 mundial, mas há outros jovens lusos ou a jogar em Portugal na lista: Schjelderup (Benfica), Diomande (Sporting), Chermiti, Tanlongo (Sporting), Essugo (Sporting), Gonçalo Ribeiro (FC Porto).

A liderar as outras posições estão Plamen Andreev (Levski Sofia, guarda-redes), Alejandro Balde (Barcelona, lateral-esquerdo), Rico Lewis (Manchester City, lateral-direito), Arthur Vermeeren (Antuérpia, médio defensivo), Gavi (Barcelona, médio centro), Bilal El Khannouss (Genk, médio ofensivo), Matheus Martins (Watford, extremo esquerdo), Ângelo Gabriel (Santos, extremo direito) e Marcos Leonardo (Santos, avançado centro).