Sem Champions, Roger Schmidt vai manter apostas habituais

Roger Schmidt deverá manter a equipa, apesar das criticas sobre a utilização rotineira dos jogadores.

Em declarações a Bola Branca, a convicção de que o treinador do Benfica continuará fiel à sua ideia é expressa por João Coimbra.

De acordo com o antigo médio, o facto de as águias já terem sido eliminadas da Liga dos Campeões fará com que Schmidt continue a apostar nos habituais.

"Pensou-se que mudaria, mas apostou quase sempre nos mesmo ou teve um lote restrito de apostas. Mas, agora, sem Champions há mais tempo para recuperar e acredito que ele irá manter o grande núcleo da equipa", sustenta Coimbra, na antevisão da receção de domingo do Benfica ao Estoril, para a jornada 29 do campeonato.



E entre as apostas do técnico alemão voltará a estar Gonçalo Ramos, um dos melhores marcadores da Liga. Até porque, na opinião de João Coimbra, não há relação entre a má fase benfiquista e a ausência de golos do avançado.



"Podem não ter dado esse golo a ele, mas para mim o golo ao FC Porto foi dele. Mas será uma coisa mais geral e não porque o Gonçalo não faz os golos", atira.



O atual adjunto da seleção olímpica do Qatar, e ex-jogador de ambos os emblemas, antevê um embate com mais pressão para os encarnados e em que os canarinhos tentarão aproveitar um eventual deslize dos anfitriões.



João Coimbra define este como "um jogo importante para ambas as equipas". O Benfica entrará pressionado, "após resultados desfavoráveis e pela crença, que está em dúvida, dos adeptos".

"O Estoril vai entrar na expetativa e tentar aproveitar a fase em que o Benfica está, que ao mínimo erro pode beneficiar o adversário", observa.



O Benfica-Estoril, a contar para a jornada 29 da I Liga, realiza-se este domingo, às 18h00, no Estádio da Luz. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.