River Plate volta a chamar por Otamendi. "Depende dele"

O diretor desportivo do River Plate assume que o clube argentino continua interessado em Nicolás Otamendi, que se encontra em final de contrato. No entanto, assume que o River não pode igualar os números oferecidos pelo Benfica, pelo que tudo depende do defesa-central.

Otamendi, de 35 anos, termina contrato com o Benfica no final da época. Em declarações à rádio argentina "D Sports", Enzo Francescoli deixa um eventual regresso a Buenos Aires nas mãos do campeão do mundo.

"Depende muito dele. Sabemos do contrato que o Benfica lhe oferece. A não ser que ele diga que quer sentar-se connosco à mesa para conversar, não vou interferir. Esperemos que em alguma altura aconteça, porque sabemos da qualidade que ele tem. E já estávamos interessados muito antes de ele ser campeão do mundo. Mas depende sempre dele", diz.

Por sua vez, o treinador do Benfica, Roger Schmidt, já assumiu interesse em que Otamendi renove, "porque é um jogador de topo, mas também porque continua em grande nível, em termos físicos, e pode jogar a cada três dias no seu máximo". Contudo, respeitará o que o defesa decidir.

"O Nico é o nosso capitão, é um líder. Termina contrato no verão e é um jogador muito experiente. Toda a gente sabe do quanto ele gosta de jogar no Benfica. Mas a esta idade temos de respeitar os planos do jogador. Espero que renove, pelo menos, por mais um ou dois anos", realça.